أمطار ضعيفة والحرارة في ارتفاع

يتميز طقس اليوم السبت، بضباب محليا كثيف ثم سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بالشمال وخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 16 و 21 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس