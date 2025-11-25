أمطار غزيرة بأقصى الشمال مع رياح تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بأقصى الشمال بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ثم تشمل تدريجيا بقية جهات الشمال.

تكون الريح جنوبية غربية قوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات مع دواوير رملية محلية بالجنوب، أما البحر عامة شديد الإضطراب فتدريجيا هائج بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 23 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية.

كلمات البحث :أمطار;الشمال;رياح