أمطار غزيرة بعد الظهر بعدد من الجهات

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة خاصة بجهات القصرين و سيدي بوزيد والقيروان ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة .

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد ثم تتقوى بعد الظهر بالجنوب مع دواوير رملية محلية وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات وأثناء السحب الرعدية، أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 35 درجة بالشمال وبالمرتفعات والمناطق الساحلية وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 43 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.

كلمات البحث :أمطار;جهات;طقس