أمطار غزيرة بعد الظهر مع رياح تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س

اخر تحديث : 30/04/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أمطار

يكون طقس اليوم الثلاثاء، أحيانا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية وأقصى الجنوب ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بالشمال الغربي مع تساقط البرد « Grêle »بأماكن محدودة.
تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال و الوسط و من القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع رياح رملية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى لتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب .
تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 24 درجة بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية و تكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات وما بين 25 و30 درجة ببقية الجهات.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق