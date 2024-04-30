أمطار غزيرة بعد الظهر مع رياح تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س

يكون طقس اليوم الثلاثاء، أحيانا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية وأقصى الجنوب ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بالشمال الغربي مع تساقط البرد « Grêle »بأماكن محدودة.
تكون الريح من القطاع الشرقي بالشمال و الوسط و من القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع رياح رملية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى لتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب .
تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 24 درجة بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية و تكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات وما بين 25 و30 درجة ببقية الجهات.
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