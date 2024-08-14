أمطار غزيرة تشمل اليوم الجهات الشرقية للشمال مع تساقط البرد

يكون طقس اليوم الثلاثاء، صاف بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط مع ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال مع تساقط البرد و ظهور الصواعق بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية بعد الظهر و بالجنوب الغربي أثناء الليل مع دواوير رملية محلية، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية و قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة قرب السواحل و بمرتفعات الوسط الغربي وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

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