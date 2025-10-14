أمطار غزيرة متوقعة اليوم بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا بأغلب الجهات فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة وأحيانا غزيرة ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى لتتجاوز 60 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب بخليج تونس قليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 32 درجة و في حدود 24 درجة بالمرتفعات.

كلمات البحث :أمطار;جهات;طقس