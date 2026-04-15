أمطار غزيرة مع رياح تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س



يكون طقس اليوم الثلاثاء، كثيف السحب بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ثم تشمل تدريجيا الوسط وتـكون أحيانا غزيرة ومحليا بكميات هامة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية وأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح شمالية غربية قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر شديد الإضطراب فمحليا هائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال والوسط وفي حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 20 و 25 درجة ببقية الجهات.

