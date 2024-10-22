أمطار غزيرة وبكميات هامة في أغلب المناطق

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب كثيفة مع أمطار بأغلب المناطق و تكون مؤقتا رعدية وغزيرة و بكميات محليا هامة خاصة بالجهات الشرقية للبلاد مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية .

يكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال، فيما تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 18 و 22 درجة و تكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 26 درجة بأقصى الجنوب.

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