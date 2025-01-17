أمطار قد تصل إلى 80 مم بالشمال الغربي وثلوج محليا كثيفة بالقصرين والكاف وسليانة

اخر تحديث : 17/01/2025
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

ثلوج

يتواصل نزول الأمطار، هذا اليوم الجمعة، بالشمال والوسط الغربي، وتكون محليا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 40 و 60 مليمترا.

وينتظر، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ان تصل الكميات الى 80 مليمترا بالشمال الغربي مع تساقط، محليا، كثيف للثلوج بولايات القصرين والكاف وسليانة.

ويتوقع المعهد تقلص فاعلية هذه التقلبات الجوية تدريجيا بداية من الغد السبت 18 جانفي 2025.


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