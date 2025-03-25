أمطار مؤقتا رعدية اليوم بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب ومحليا الوسط الشرقي كما تتكاثف السحب آخر النهار بالجهات الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بكافة السواحل فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشمالية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 21 درجة بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي و بين 23 و 26 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 29 درجة بأقصى الجنوب.

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