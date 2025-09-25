أمطار مؤقتا رعدية بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للشمال و الوسط مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل بعد الظهر بعض الجهات الشرقية للوسط و الجنوب وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل و بالجنوب كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 60 كلم/س في شكل هبات أثناء السحب الرعدية، أما البحر مضطرب بالشمال و متموج إلى قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والوسط و بين 28 و 34 درجة بالجنوب وتصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;طقس