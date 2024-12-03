أمطار مؤقتا رعدية تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال



يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال و سحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و 22 درجة وتكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية.

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