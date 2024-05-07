أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و محليا بالوسط و الجنوب مع دواوير رملية ومعتدلة ببقية الجهات، أما البحر عامة متموج فتدريجيا شديد الإضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات وتصل محليا إلى 35 درجة بالجنوب.
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.