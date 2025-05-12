أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب آخر النهار بالمناطق الغربية للوسط مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ثم تشمل تدريجيا جهات الساحل و محليا الجنوب الشرقي و أقصى الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة .

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل و بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر قليل الاضطراب فمحليا متموج ثم مضطرب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 26 درجة بالشمال و بالمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 27 و 32 درجة ببقية الجهات.

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