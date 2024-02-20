أمطار مؤقتا رعدية والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ثم تشمل محليا الوسط والجنوب الشرقي بعد الظهر.

تكون الريح شمالية غربية قوية نسبيا فمؤقتا قوية من 40 إلى 60 كلم/س بالشمال والوسط وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س بالجنوب، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال فهائج بمنطقة سرات ومضطرب ببقية السواحل ما عدا بخليج قابس حيث يكون قليل الاضطراب.

الحرارة في تراجع طفيف بالشمال والمرتفعات حيث تتراوح القصوى بين 12 و 18 درجة ودون تغيير ببقية الجهات وتتراوح القصوى بين 18 و 23 درجة.

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