أمطار مؤقتا رعدية وغزيرة بالجهات الشرقية للشمال والوسط

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بأغلب المناطق وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجهات الشرقية للشمال والوسط.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر هائج إلى مضطرب بالشمال وشديد الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 14 و 18 درجة بالمناطق الغربية وبين 18 و 23 درجة ببقية الجهات.

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