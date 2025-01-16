أمطار مؤقتا رعدية وغزيرة مع رياح تصل إلى 90 كلم/س آخر النهار

يتميز طقس اليوم الخميس، ببعض الأمطار في الصباح بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية ثم تتكاثف السحب بعد الظهر وآخر النهار بالجنوب الشرقي مع أمطار مؤقتا رعدية وغزيرة ومحليا بكميات هامة تشمل أثناء الليل الوسط الشرقي و لاحقا آخر الليل الشمال الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة وبعض الثلوج بالمرتفعات الغربية.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه أثناء الليل من القطاع الغربي و تتقوى بالمناطق الشرقية و تصل مؤقتا إلى 90 كلم/س في شكل هبات، أما البحر متموج فتدريجيا شديد الاضطراب إلى محليا هائج.

تتراوح الحرارة القصوى بين 07 و 11 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 12 و 16 درجة ببقية الجهات.

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