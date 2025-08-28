أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بداية من بعد ظهر الخميس

يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الخميس ملائما لظهور سحب رعدية مصحوبة بامطار بالشمال والوسط وتكون احيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف وسليانة وزغوان والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان ومحليا جهة الساحل حيث تتراوح اعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا مع تساقط البرد باماكن محدودة.

ويتواصل نزول امطار مؤقتا رعدية يوم غد الجمعة بالشمال والوسط وتكون احيانا غزيرة بعد الظهر خاصة بالكاف والقصرين وسليانة والقيروان وزغوان مع تساقط محلي للبرد، وفق ما اعلنه المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة اصدرها الخميس.

كما ينتظر هبوب رياح قوية اثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والاتربة مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الافقية الى اقل من 1000 مترا.

كلمات البحث :أمطار;طقس