أمطار مؤقتا غزيرة مع رياح ستجاوز مؤقتا 70 كم/س

يكون طقس اليوم الأربعاء، أحيانا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال ثم تشمل تدريجيا الوسط ومحليا الجنوب وسحب عابرة ببقية المناطق.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى مع السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كم/س في شكل هبات، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الإضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والوسط الغربي وجهة الساحل وبين 29 و 33 ببقية المناطق.

كلمات البحث :أمطار;رياح;طقس