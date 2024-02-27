أمطار مؤقتا غزيرة مع رياح قوية والحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ثم تشمل المناطق الشرقية ومحليا الجنوب أثناء الليل.

تكون الرياح قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بمنطقة سرات ومضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة بمناطق الشمال و بالمرتفعات وبين 19 و 24 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;رياح;طقس