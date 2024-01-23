أمطار متفرقة آخر النهار بالشمال الغربي

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب عابرة بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة آخر النهار بالشمال الغربي.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل و بالمرتفعات و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الإضطراب فهائج بالشمال ومضطرب فشديد الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 20 درجة و تكون في حدود 12درجة بالمرتفعات الغربية.

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