أمطار متفرقة آخر النهار بالمناطق الغربية والشرقية للشمال والوسط

يتميز طقس اليوم السبت، بأمطار ضعيفة بأقصى الشمال الشرقي في الصباح ثم سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل المناطق الشرقية للشمال والوسط مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى تدريجيا بالمناطق الساحلية والمرتفعات ومحليا بالجنوب، أما البحر قليل الإضطراب فتدريجيا مضطرب إلى شديد الإضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 20 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 20 و 25 درجة ببقية الجهات.