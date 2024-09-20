أمطار متفرقة اليوم بالمناطق الشرقية

يكون طقس اليوم الجمعة، مغشى بسحب أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات ثم يكون الطقس مغيم جزئيا آخر النهار على كامل البلاد.

تكون الريح من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س، أما البحر قليل الإضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 25 و 30 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بأقصى الجنوب.

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