أمطار متفرقة اليوم بهذه المناطق

يكون طقس اليوم الخميس، مغشى بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال وبجهتي الساحل و الوطن القبلي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل أثناء الليل الجهات الغربية للجنوب.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ومحليا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية و قليل الاضطراب بالشمال.

الحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى عامة بين 12 و 17 درجة و تكون في حدود 09 درجات بالمرتفعات الغربية كما تصل 21 درجة بأقصى الجنوب.

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