أمطار متفرقة بأغلب المناطق

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بأغلب المناطق وتكون محليا ومؤقتا رعدية.

تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 19 و 25 درجة بالشمال وفي حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية وما بين 22 و 28 درجة ببقية الجهات.

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