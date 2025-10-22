أمطار متفرقة بأقصى الشمال والحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم الأريعاء، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى لتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس