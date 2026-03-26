أمطار متفرقة بالشمال مع رياح قوية والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ثم تشمل محليا الجنوب أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية فقوية جدا قرب السواحل والمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق مع دواوير رملية محلية بالجنوب، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وهائج فشديد الهيجان بالشمال.

الحرارة في انخفاض بالشمال وفي ارتفاع نسبي ببقية الجهات حيث تتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 19 و 24 درجة ببقية الجهات وتصل الى 27 درجة بأقصى الجنوب الغربي.

