أمطار متفرقة بالشمال والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار الضعيفة و المتفرقة بالشمال و سحب عابرة ببقية المناطق.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فمحليا قوية بالشمال و بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات حيث تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر عامة شديد الاضطراب إلى محليا هائج بالشمال.

ستشهد درجات الحرارة انخفاضا نسبيا و تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال و تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 26 و31 درجة ببقية الجهات.

