أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية في الصباح

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال و متموج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 16 و 21 درجة و تكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية.

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