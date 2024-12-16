أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية للشمال مع رياح قوية

يكون طقس اليوم الاثنين، أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية للشمال ثم تشمل تدريجيا المناطق الساحلية الشرقية وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة آخر النهار و أثناء الليل بأقصى الجنوب الشرقي .
تكون الريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب ثم تدريجيا متموج بالشمال.
تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 13 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 14 و 20 درجة ببقية الجهات.
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