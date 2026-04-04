أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية مع رياح قوية

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب عابرة و تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية لتشمل بعد الظهر المناطق الغربية بما في ذلك جهة صفاقس ثم بقية مناطق الجنوب الشرقي أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل و المرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات أما البحر شديد الاضطراب إلى متموج بخليج قابس.

الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 14 و 18 درجة بالشمال و في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 19و 23 درجة ببقية الجهات.

