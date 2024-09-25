أمطار متفرقة بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال والوسط

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للشمال و الوسط.

تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية و تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال آخر النهار، أما البحر قليل الاضطراب بالسواحل الشمالية ومتموج بالسواحل الشرقية.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 26 و 32 درجة وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;المناطق الغربية;جهات شرقية;طقس