أمطار متفرقة بالوسط والجنوب والحرارة في استقرار

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب عابرة تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط و الجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل آخر النهار بعض الجهات الشرقية للجنوب من ولايتي قابس و صفاقس.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.
الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 34 و 39 درجة ببقية الجهات.
