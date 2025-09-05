أمطار متفرقة بالوسط والجنوب والحرارة في استقرار

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب عابرة تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط و الجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل آخر النهار بعض الجهات الشرقية للجنوب من ولايتي قابس و صفاقس.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.

الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 29 و 33 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 34 و 39 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس