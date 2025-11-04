أمطار متفرقة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط و الجنوب

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بأمطار متفرقة بالجنوب الشرقي في الصباح وسحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط و الجنوب مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى لتتجاوز 60 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 21 و 26 درجة وفي حدود 19 درجة بالمرتفعات .

