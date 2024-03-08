أمطار متفرقة بعد الظهر

يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال.
تكون الرياح شمالية غربية بالشمال وجنوبية غربية بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر مضطرب فتدريجيا متموج بالشمال و محليا شديد الإضطراب بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 28 درجة و تكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية للشمال و الوسط.
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