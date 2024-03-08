أمطار متفرقة بعد الظهر



يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق ‏الشمال.‏

تكون الرياح شمالية غربية بالشمال وجنوبية غربية بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر مضطرب فتدريجيا متموج بالشمال و محليا شديد الإضطراب بالسواحل الشرقية.‏

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 28 درجة و تكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية للشمال و الوسط.‏

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