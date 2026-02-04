أمطار متفرقة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالشمال الغربي مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا إلى قوية بأغلب المناطق حيث تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات وتثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، أما البحر عامة شديد الاضطراب فمحليا هائج بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 11 و 16 درجة بالشمال والمناطق الغربية وبين 17 و 21 درجة ببقية الجهات.

