أمطار متفرقة تتقلص فاعليتها بعد ظهر اليوم

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب أحيانا كثيفة بالشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية ثم تتقلص فاعلية الأمطار بعد الظهر وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل وبالمرتفعات و تصل إلى 60 كلم/س في شكل هبات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب.

الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال و الوسط و تكون في حدود 12 بالمرتفعات وبين 20 و 25 درجة ببقية الجهات وتصل الى 27 درجة بالجنوب الغربي.

كلمات البحث :أمطار;طقس