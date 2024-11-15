أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة وتكون محليا رعدية وغزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالجهات الشرقية للبلاد.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بعد الظهر بالشمال، أما البحر متموج فمحليا مضطرب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات وجهة الساحل وبين 25 و 29 درجة ببقية الجهات.

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