أمطار متفرقة في الصباح بالشمال

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع بعض الأمطار المتفرقة في الصباح و طقس مغيم جزئيا ببقية الجهات.

تكون الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية و بالمرتفعات و محليا بالجنوب مع دواوير رملية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق ثم تتقوى بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 20 و 26 درجة بالشمال و الوسط و بين 26 و 30درجة بالجنوب.

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