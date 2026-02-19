أمطار متفرقة متوقعة اليوم بهذه الجهات

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال مع أمطار متفرقة ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل بقية جهات الشمال ومحليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية فتدريجيا قوية جدا بالشمال والوسط ومحليا الجنوب حيث تثير الرمال والأتربة كما تتجاوز سرعتها 80كلم/س في شكل هبات وقوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فتدريجيا هائج الى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 16 و 21 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 22 و 27 درجة ببقية الجهات وتصل الى 29 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

كلمات البحث :أمطار;جهات;طقس