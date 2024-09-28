أمطار متفرقة متوقعة اليوم بهذه الولايات

يكون طقس اليوم السبت، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأقصى الشمال في الصباح ثم تشمل تدريجيا بقية مناطق الشمال والوسط بعد الظهر وتكون أحيانا غزيرة خاصّة بولايات الكاف والقصرين وسليانة والقيروان وسوسة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطــاع الشمــالي بالشمــال ومن القطـــاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا إلى قوية تصل محليــا إلى 60 كلم/س قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15إلى 25 كلم/س ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فشديد الإضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 28و 32 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي و بين 34و 38درجة ببقية الجهات.

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