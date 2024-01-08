أمطار متفرقة مع إمكانية تساقط الثلوج والحرارة منخفضة

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة و إمكانية تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية وسحب عابرة ببقية الجهات.‏

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل ومعتدلة إلى قوية نسبيا داخل البلاد مع ظهور دواوير رملية ‏محلية بالجنوب‎، أما البحر هائج بالشمال وشديد الإضطراب فهائج بالسواحل الشرقية ثم تدريجيا متموج بكافة السواحل.‏

تكون الحرارة منخفضة و تتراوح القصوى عامة بين 06 و 10درجات بالمرتفعات الغربية و بين 12 و 16 درجة ببقية المناطق.‏

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