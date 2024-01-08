أمطار متفرقة مع إمكانية تساقط الثلوج والحرارة منخفضة

اخر تحديث : 08/01/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أمطار

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة و إمكانية تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية وسحب عابرة ببقية الجهات.‏
تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل ومعتدلة إلى قوية نسبيا داخل البلاد مع ظهور دواوير رملية ‏محلية بالجنوب‎، أما البحر هائج بالشمال وشديد الإضطراب فهائج بالسواحل الشرقية ثم تدريجيا متموج بكافة السواحل.‏
تكون الحرارة منخفضة و تتراوح القصوى عامة بين 06 و 10درجات بالمرتفعات الغربية و بين 12 و 16 درجة ببقية المناطق.‏


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