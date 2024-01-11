أمطار متفرقة مع ارتفاع طفيف في الحرارة

يكون طقس اليوم الخميس، أحيانا كثيف السحب بالشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال وتكون مؤقتا ‏رعدية و أحيانا غزيرة أثناء الليل بمناطق أقصى الشمال الغربي و سحب عابرة بالجنوب.‏

‏تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 20 كلم/س داخل البلاد، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال و بخليج قابس و متموج ببقية السواحل.‏

‏ الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 11 و 15 درجة بالشمال و المرتفعات الغربية وبين 16 و 20درجة ببقية المناطق.‏

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