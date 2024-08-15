أمطار متفرقة مع تساقط البرد

يشهد طقس اليوم الخميس، بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية في الصباح ثم ظهور سحب رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط وتكون مصحوبة بأمطار محليا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية بعد الظهر بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر متموج بخليج قابس وقليل الإضطراب ببقية السواحل ثم تدريجيا متموج أثناء الليل بمنطقة سرات.

تتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 35 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وقرب السواحل وبين 36 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

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