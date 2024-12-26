أمطار متفرقة مع رياح تتواصل قوية

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة و محليا رعدية ثم تشمل السواحل الشرقية بعد الظهر وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الرياح من القطــاع الشمالي بالشمــال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قوية إلى قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بالشمال وشديد الاضطراب ثم مضطرب بالسواحل الشرقية.

الحرارة القصوى بين 06 و 10 درجات بالمناطق الغربية و بين 11 و 17 درجة ببقية المناطق.

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