أمطار متفرقة مع رياح ستتجاوز مؤقتا 70 كلم/س

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب أحيانا كثيفة بأقصى الشمال ومحليا بالجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بجهات بنزرت وباجة وجندوبة مع تساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل آخر الليل بقية جهات الشمال ومحليا الوسط الشرقي.

تكون الريح شمالية غربية قوية نسبيا فقوية بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات ومع السحب الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 12 درجة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط و بين 13 و18 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :أمطار;رياح;طقس