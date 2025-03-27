أمطار متفرقة مع رياح قوية نسبيا



يكون طقس اليوم الخميس، مغشى بسحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي وسحب عابرة ببقية المناطق.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و 18 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط وبين 20 و 24 درجة ببقية الجهات.

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