أمطار متفرقة مع رياح قوية

اخر تحديث : 12/02/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أمطار

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال و محليا بالوسط مع أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي ثم تشمل أثناء الليل ‏محليا الجنوب.‏
تكون الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل و بالمرتفعات و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج بالشمال و مضطرب ببقية السواحل. ‏
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و 22 درجة و تكون بين 11 و 14 درجة بالمرتفعات الغربية .


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