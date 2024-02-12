أمطار متفرقة مع رياح قوية

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال و محليا بالوسط مع أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي ثم تشمل أثناء الليل ‏محليا الجنوب.‏

تكون الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل و بالمرتفعات و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فمحليا هائج بالشمال و مضطرب ببقية السواحل. ‏

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 17 و 22 درجة و تكون بين 11 و 14 درجة بالمرتفعات الغربية .

كلمات البحث :أمطار;رياح;طقس