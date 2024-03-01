أمطار متفرقة مع رياح قوية

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال ثم تشمل محليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة.

تكون الرياح قوية نسبيا فقوية قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 13 و 17 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 18 و 22 درجة ببقية المناطق.

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