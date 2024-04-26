أمطار متفرقة منتظرة

يكون طقس اليوم الجمعة، عامة مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع بعض الأمطار المتفرقة ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.

تكون الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر متموج بمنطقة سرات ومضطرب فشديد الإضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 19 و 25 درجة و تصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب.

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